Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand einer Gartenhütte - In Gartenhütte eingebrochen - 27-Jähriger randalierte in Hotel - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kirchberg an der Murr: Unfallflucht

Zwischen Samstag- und Sonntagabend stieß ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ausparken gegen einen Pkw Mitsubishi. Hierbei verursachte er an dem parkenden Auto ungefähr 500 Euro Sachschaden. Anschließend hat sich der unbekannte Verursacher unerlaubt entfernt. Hinweise zum Unfallgeschehen in der Straße Rappenberg sowie auf den Geflüchteten nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Gartenhaus aufgebrochen

Auf einem Flurstück in der Gotthilf-Bayh-Straße wurde zwischen Donnerstag und Sonntag ein Gartenhaus aufgebrochen. Die Einbrecher entwendeten daraus verschiedene Getränke. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf 200 Euro. Sachdienliche Hinweise, die zur Klärung der Tat beitragen könnten, werden von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Kernen im Remstal: Brand einer Gartenhütte

Die Freiwillige Feuerwehr wurde am Sonntagmittag gegen 13.20 Uhr auf den Plan gerufen. Anlass war der Brand einer Gartenhütte, die auf einem Flürstück nahe der Jägerstraße steht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit 20 Personen zum Löschen vor Ort waren, konnten das Feuer rasch löschen. An der Hütte entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit wird geprüft, ob ein Brandstiftungsdelikt vorliegt. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall wird nun von der Polizei Fellbach erbeten. Zeugen, die am Sonntagmittag Verdächtiges oder Personen in der Nähe des Brandorts beobachten konnten, sollten sich bitte unter Tel. 0711/57720 melden.

Fellbach: 27-Jähriger belästigte und bedrohte Hotelgäste

Ein Gast in einem Hotel in der Hofener Straße störte am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr die Ruhe weiterer Gäste. Der 27-jährige Mann habe auch in seinem Zimmer randaliert. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Person in seinem Zimmer verbarrikadiert. Der Mann befand sich vermutlich infolge einer psychischen Erkrankung in einer Ausnahmesituation, weshalb er einer psychiatrischen Klinik zugeführt werden sollte. Dagegen wehrte er sich und bedroht auch die Beamten mit einem Holzstock. Der 27-Jährige wurde daraufhin entwaffnet und fixiert, ehe er einer Klinik zugeführt wurde. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell