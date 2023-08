Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten und Unfall unter Alkoholeinfluss

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitagnachmittag 16 Uhr und Samstagvormittag 09 Uhr einen in der Danziger Straße geparkten Ford und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07971 95090 Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher entgegen.

Rosengarten: Unfallflucht

Etwa 1000 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer am Freitag zwischen 14 Uhr und 22 Uhr an einem geparkten BMW in der Biberstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Rosengarten: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagabend gegen 19:50 Uhr befuhr ein 32-jähriger Skoda-Fahrer die K2669 von Bibersfeld kommend in Richtung Luckenbacher See. Kurz nach dem Ortsbeginn von Raibach verlor er in einer Linkskurve aufgrund seiner Alkoholisierung und der nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich ehe es auf dem Fahrzeugdach liegen blieb. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Der 32-Jährige wurde im Zuge der Unfallaufnahme in eine Klinik gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

