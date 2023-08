Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle und Sachbeschädigung an Pkw-Zeugenaufruf

Waiblingen: Wegen Mütze vom Rad gefallen

Am Samstag, gegen 12:00 Uhr, befuhr eine Pedelec-Fahrerin die Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte. Durch den Fahrtwind wurde ihr ihre Mütze vom Kopf geweht. Bei dem Versuch diese zu Fangen stürzte die 23-Jährige und zog sich eine Kopfverletzung zu. Die Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro.

Sulzbach an der Murr: Unfall mit Sachschaden

Am Samstag, gegen 20:50 Uhr, befuhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer die Haller Straße und wollte nach rechts auf die Backnanger Straße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 29-Jährigen Dacia-Fahrers. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro. Beide Autofahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Kernen: Sachbeschädigung an Fahrzeug - Zeugenaufruf

Am Samstag, zwischen 06:30 und 15:05 Uhr, wurde ein im Karl-Gerok-Weg geparkter, schwarzer Opel Astra, auf der Fahrerseite, durch Kratzer beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise auf die bisher unbekannte Täterschaft nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 5772-0 entgegen.

