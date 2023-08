Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall, Stand 19.08.2023, 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall mit Sachschaden

Am Freitag, 18.08.2023, gegen 20:16 Uhr fuhr ein 31-jähriger Taxi-Fahrer auf der Suche nach einem Kunden über den Parkplatz eines Baumarktes in der Robert-Bosch-Straße. Hierbei fuhr er gegen eine Laterne. Es entstand ca. 8.000 Euro Schaden, verletzt wurde niemand.

Rosengarten-Sanzenbach: Brand an Mähdrescher

Am Freitag, 18.08.2023, gegen 15:44 Uhr wurde der Rettungsleitstelle der Brand eines Mähdreschers in der Straße "Lindenbrunnen" gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit 3 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass am Motor der Arbeitsmaschine auf der Rückfahrt von Erntearbeiten ein Brand entstand. Dieser konnte vor dem Übergreifen auf das ganze Fahrzeug durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

