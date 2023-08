Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Steine gegen Fenster geworfen - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 12:45 Uhr und 14:30 Uhr einen im Gladiolenweg geparkten VW. An diesem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Weinstadt: Fensterscheibe beschädigt

Zwischen Donnerstag dem 27.07. und diesem Freitag warf ein Vandale Steine gegen zwei Fensterscheiben eines Schulgebäudes in der Kellereistraße. Dadurch entstand Sachschaden an den beiden Scheiben in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

