POL-AA: Ostalbkreis: 20-Jähriger in der Aalener Innenstadt bedroht - Auto aufgebrochen

Ostalbkreis: (ots) - Rehnenhof/Wetzgau: Unfallflucht Am Mittwoch ereignete sich zwischen 13 Uhr und 17 Uhr eine Unfallflucht. Ein "Am Pflanzengarten" abgestellter Seat wurde von einem bislang Unbekannten beschädigt. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu ...

