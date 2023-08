Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gegenstände aus Scheune und Hofladen entwendet - Einbruch in Firmengebäude - Unfälle

Rehnenhof/Wetzgau: Unfallflucht

Am Mittwoch ereignete sich zwischen 13 Uhr und 17 Uhr eine Unfallflucht. Ein "Am Pflanzengarten" abgestellter Seat wurde von einem bislang Unbekannten beschädigt. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellenberg/Hintersteinbach: Gegenstände aus Scheune entwendet

Aus einer Scheune in der Straße Hintersteinbach wurden im Zeitraum von Samstag 12.08. bis Donnerstag 20:40 Uhr diverses Werkzeug und ein Kinderfahrrad im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Rainau: Vorfahrt missachtet

Ein 26-Jähriger fuhr am Donnerstag mit seinem Ford aus einem Feldweg auf den Gemeindeverbindungsweg zwischen Schwabsberg und Saverwang ein. Hierbei missachtete er einen von rechts kommenden Ford einer 40-Jährigen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro entstand.

Tannhausen: Diebstahl aus Hofladen

Am Donnerstag entwendeten zwei Jugendliche um kurz nach 1 Uhr aus der Kasse eines Hofladens in der Schloßstraße ein Betrag in Höhe von rund 25 Euro. Anschließend steckten sie einen Teil des Geldes in einen im Nebengebäude befindlichen Getränkeautomaten. Beide Täter waren mit Kapuzenpulli bekleidet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Tannhausen unter 07964/330001 in Verbindung zu setzten.

Lorch/Waldhausen: Einbruch

In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in ein Firmengebäude in der Mühlstraße eingebrochen. Der Einbruch wurde am frühen Morgen entdeckt und der Polizei gemeldet. Vermutlich gelangen die Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude. Ob Wertgegenstände erbeutet wurden, ist noch unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen

Gschwend: PKW-Fahrer übersieht Fahrradfahrer

Ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 19 Uhr die Kreisstraße 3253 und übersah an der Schlechtbacher Sägmühle einen dort fahrenden Fahrradfahrer. Trotz eines Ausweichversuchs seitens des 72-Jährigen konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Infolgedessen stützte der Fahrradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke bei einer Drogerie in der Lorcher Straße am Donnerstag, zwischen 17:45 Uhr und 18 Uhr, einen dort geparkten Opel. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinwiese nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Beim Einfahren übersehen

Ein 47-jährger Ford-Fahrer übersah am Donnerstag, gegen 16:40 Uhr, beim Einfahren in den fließenden Verkehr der Weißensteiner Straße den Mercedes eines 76-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Schaden in Höhe von rund 17500 Euro entstand. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

