POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung, Unfälle, Randalierer

Aalen (ots) - Winnenden: Wohnhausbrand in der Innenstadt Am frühen Donnerstagmorgen gegen 05:30 Uhr kam es in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Marktstraße zu einem Brand. In einer dortigen Wohnung brach ein Feuer aus und griff auf das Gebäude über. Die Flammen schlugen auch auf ein benachbartes Wohnhaus über, sodass der dortige Dachstuhl in Brand geriet. Die Feuerwehr war mit 16 Fahrzeugen und 120 ...

