POL-AA: Ostalbkreis: Warnung vor Schockanrufen, Widerstand, Unfall

Ostalbkreis: Achtung Betrug-Schockanruf und Falsche Polizeibeamte

Am Mittwoch haben Betrüger, die sich fälschlicher Weise als Polizeibeamte ausgeben, eine Vielzahl von Haushalten im Ostalbkreis angerufen. In den sogenannten Schockanrufen behaupten sie meistens, dass ein naher Angehöriger in einen Unfall verwickelt sei und nun eine Kaution von mehreren tausend Euro bezahlt werden müsse. Die Polizei warnt immer wieder vor dieser Betrugsmasche. Werden Sie hellhörig bei solchen Anrufen und legen einfach auf! Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben! Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen. Rufen Sie angebliche Angehörige unter der ihnen bekannten Telefonnummer zurück! Glauben Sie Opfer eines Betrugsversuchs zu sein? Rufen Sie die echte Polizei unter den bekannten Nummern an.

Aalen: Widerstand in der Notaufnahme

Im Bereich der Notaufnahme am Ostalbklinikum beleidigte ein 59-Jähriger am Mittwochabend zwei Polizeibeamte. Dieser wollte dort einen Freund abholen, bei dem eine Blutentnahme nach einer Trunkenheitsfahrt durchgeführt worden war. Als die Polizeibeamten die Personalien des 59-Jährigen feststellen wollten, verweigerte er die Zusammenarbeit und leitstete in der Folge zusätzlich Widerstand. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

Schwäbisch Gmünd: Scheibe beschädigt

Unbekannte beschädigten am Mittwoch zwischen 13:30 Uhr und 22:15 Uhr die Frontscheibe eines in der Eutighofer Straße geparkten VW. Der Schaden beträgt etwa 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fußgänger erfasst

Eine 34-Jährige hat am Mittwoch einen Fußgänger erfasst. Gegen 19:40 Uhr befuhr die Frau mit ihrem VW die Ledergasse in Richtung Stadtmitte, als plötzlich ein 41-jähriger zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn trat. Durch die Kollision zog sich der 41-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

