Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kneipen-Streit mit strafrechtlichen Folgen

Kaiserslautern (ots)

In einem Lokal in der Steinstraße ist es am späten Montagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen. Auslöser des Streits war, dass ein Mitarbeiter drei Gäste wegen ihrer starken Alkoholisierung aufforderte, das Lokal zu verlassen. Das passte den Zechern nicht, was sie lautstark kundtaten.

Weil sich die Beteiligten nicht einigen konnten, wurde die Polizei zu Hilfe gerufen. Die Beamten erteilten den drei betrunkenen jungen Männern einen Platzverweis, der sich auch auf das Umfeld der Gaststätte erstreckte und bis zum nächsten Morgen gültig war. Das Trio verließ daraufhin das Lokal.

Obwohl die Polizisten die drei Zecher darauf hingewiesen hatten, dass sie in ihrem Zustand kein Fahrzeug führen dürfen, setzte sich ein 22-Jähriger - bevor die Beamten es verhindern konnten - auf ein Fahrrad und wollte damit den Heimweg antreten. Er kam allerdings nicht weit: Nach wenigen Metern prallte der Mann gegen eine Hauswand und fiel zu Boden. Glück im Unglück: Er blieb unverletzt, und weder am Fahrrad noch an der Hauswand entstand Schaden.

Weil der 22-Jährige ganz enorm schwankte, wurde er mit zur Dienststelle genommen. Hier stürzte er erneut, als er über eine Treppenstufe stolperte. Kurz darauf kippte er auch noch vom Stuhl, auf den die Polizeibeamten ihn gesetzt hatten.

Ein Atemalkoholtest zeigte einen Pegel von 0,58 Promille an. Ein Urintest bestätigte den Konsum verschiedener Betäubungsmittel. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich ermittelt. Ob auch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzukommt, hängt vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell