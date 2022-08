Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zeitgleich zwei Haftbefehle in Dortmund

Dortmund (ots)

Gestern Mittag (13. August) nahmen Bundespolizisten in Dortmund beinahe zeitgleich zwei gesuchte Männer fest. Die Gesuchten wurden am Hauptbahnhof, sowie am Flughafen in Dortmund verhaftet. Gegen 13:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof in Dortmund. Dort hielten sie einen 30-Jährigen an. Bei der Kontrolle des Mannes ermittelten die Beamten, dass die Staatsanwaltschaft in Dortmund nach dem Mann, der gebürtig aus Geldern stammt, sucht. Das Amtsgericht in Dortmund hatte ihn wegen des Hausfriedensbruchs in elf Fällen zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen verurteilt. Da der Verurteilte die Summe niemals bezahlt hatte, verhafteten Bundespolizisten den Mann und brachten ihn für die nächsten 100 Tage in eine Justizvollzugsanstalt.

Fast zeitgleich wurde ein 37-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Rumänien vorstellig. Auch bei dieser Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann gesucht wurde. Das Amtsgericht Syke in Niedersachsen hatte den rumänischen Staatsbürger Anfang des Jahres wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt. Der Mann konnte die Haft durch Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1350 Euro abwenden und somit seine Reise fortsetzen.

