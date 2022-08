BPOL NRW: 3 Uhr nachts - Bundespolizisten stellen Fahrraddieb auf frischer Tat

Düsseldorf (ots) - Bundespolizisten nahmen am Freitagmorgen (12.August), um 05.15 Uhr, einen Mann (58) fest, der mit drei Haftbefehlen durch die Staatsanwaltschaft Schweinfurt ausgeschrieben war. Der 58-Jährige wurde an eine Justizvollzugsanstalt übergeben. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt suchte den 58-jährigen Bulgaren, weil er in drei Fällen zu Geldstrafen oder ersatzweise zu Freiheitsstrafen verurteilt wurde. ...

