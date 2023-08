Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugenhinweise sind bei Unfallfluchten wichtig

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in der Europaallee. Hier wurde am Montag zwischen 7.30 und 14.30 Uhr ein BMW beschädigt, der in Höhe des Hauses Nummer 33 geparkt war. Nach den Unfallspuren zu urteilen, dürfte ein Verkehrsteilnehmer, der in der Gegenrichtung fuhr, zu weit nach links gekommen und gegen den Außenspiegel des BMW gestoßen sein. Trotz des angerichteten Schadens fuhr der Verursacher weiter, ohne sich zu melden. Hinweise auf das Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-2150 entgegen.

Auch in der Friedenstraße kam es am Montagabend zu einem Unfall mit Fahrerflucht. In diesem Fall konnte der verantwortliche Fahrer dank Hinweise aufmerksamer Zeugen ermittelt werden. Dem 20-Jährigen wird vorgeworfen, gegen 20.30 Uhr mit seinem Kia aus der Gärtnereistraße gekommen zu sein, ohne den Vorrang des Verkehrs auf der Friedenstraße zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Dacia einer 59-jährigen Frau, die dort in Richtung Donnersbergstraße fuhr.

Der Kia-Fahrer flüchtete, die Dacia-Fahrerin blieb mit leichten Verletzungen zurück. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein Zeuge merkte sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs, so dass der Verantwortliche ausfindig gemacht werden konnte. Wie sich herausstellte, besteht für seinen Pkw kein Versicherungsschutz mehr. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

