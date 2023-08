Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jacken aus Auto gestohlen

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Diebe haben sich in Fischbach an einem Firmen-Pkw zu schaffen gemacht. Am Montag meldete der Fahrzeugnutzer der Polizei, dass unbekannte Täter aus dem Wageninneren zwei Jacken gestohlen haben.

Es handelt sich um eine rotbraune Jacke der Marke "North Face" sowie eine marineblaue Jacke von "Zara". Gesamtwert: mehrere hundert Euro.

Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend, 19.45 Uhr, und Samstagvormittag, 9.30 Uhr. In diesem Zeitraum stand der Mercedes in der Frontalstraße in Höhe des Hauses Nummer 35.

Am Pkw wurden keine Aufbruchspuren gefunden. Der Nutzer war sich jedoch sicher, das Auto verschlossen zu haben.

Zeugenhinweise auf mögliche Täter, die im fraglichen Zeitraum aufgefallen sind, nimmt die Polizeiinspektion 1 jederzeit unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell