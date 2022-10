Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 1050 Euro Geldstrafe - Bekannte zahlt und bewahrt 21-Jährigen vor Gefängnis

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 2. Oktober 2022 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 12:20 Uhr einen 21-jährigen jungen Mann auf dem Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannte, dass die Staatsanwaltschaft Magdeburg per Vollstreckungshaftbefehl nach dem Deutschen sucht. Im Februar dieses Jahres wurde er wegen Beleidigung in zwei Fällen in Tatmehrheit mit Bedrohung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1050 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 70 Tage verurteilt. Weder zahlte der Gesuchte die geforderte Strafe, noch stellte er sich dem Haftantritt. Demnach erließ die Staatsanwaltschaft Ende September den Haftbefehl. Dieser wurde dem Deutschen eröffnet. Er kontaktierte daraufhin eine Bekannte, die letztlich die Geldstrafe für den 22-Jährigen beglich und ihn so vor einer Inhaftierung bewahrte.

