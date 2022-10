Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt als Taschenlampe getarnten Elektroschocker sicher

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 3. Oktober 2022 kontrollierten Beamte der Bundespolizei gegen 16:40 Uhr auf dem Hauptbahnhof Magdeburg einen 22-Jährigen. Er wirkte sichtlich nervös und versuchte einen schwarzen Gegenstand unter seinem zuvor abgestellten Rucksack zu legen. Bei der genauen Betrachtung stellten die Beamten fest, dass es sich hierbei um einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker handelt. In dem Ring um die Lampe sind Elektroden eingearbeitet. Wird dieser Ring auf einen menschlichen Körper aufgesetzt, können Stromschläge den Betroffenen außer Gefecht setzen und in dessen Gesundheit schädigen. Auf dem Markt zugelassene Elektroimpulsgeräte können ab 18 Jahren erworben werden, müssen aber ein Prüfzeichen der Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt (PTB) vorweisen. Verboten sind jedoch alle als Gebrauchsgegenstand "getarnte Waffen", wie in diesem Fall die Taschenlampe. Die Lampe wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Deutsche seinen Weg fortsetzen. Er erhält eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell