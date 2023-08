Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad verschwindet aus Hausflur

Kaiserslautern (ots)

Dass man sein Fahrrad besser nicht unverschlossen abstellen sollte, hat sich am Wochenende in der Mannheimer Straße gezeigt. Wie ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Montag bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte er seinen Drahtesel gegen Ende der Woche im Hausflur abgestellt, ohne ihn zu sichern. Am Sonntagabend fiel dem Mann auf, dass sein Fahrrad nicht mehr da ist.

Es handelt sich um ein Herrenrad der Marke Kettler mit grün-schwarzem Rahmen und Kettenschaltung. Näheres ist nicht bekannt.

Da die Eingangstür des Hauses nicht verschlossen wird, gibt es derzeit keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen, die gesehen haben, wer das Fahrrad an sich nahm oder damit herumfuhr, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell