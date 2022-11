Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrer flüchtet von der Unfallstelle

Prüm (ots)

Am 26.11.2022 in der Zeit von 13.10 Uhr bis 13.20 Uhr parkte eine Junge Frau ihren schwarzen Opel Corsa in einer Parkbucht in der mittleren Parkreihe auf dem Parkplatz vorm DM-Markt in der Bahnhofstraße in Prüm rückwärts ein. Anschließend besuchte sie den DM-Markt. Als sie kurze Zeit später zu ihrem PKW zurück kam, stellte sie einen frischen Streifschaden an der vorderen Stoßstange ihres PKW`s fest. Vermutlich wurde der Schaden von einem vorbeifahrenden PKW verursacht. das Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte an der rechten Fahrzeugseite einen Schaden aufweisen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise werden an die

Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82 54595 Prüm

Tel.: 06551-9420

E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de

erbeten.

