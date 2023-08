Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Drogendealer in Haft - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Winnender Straße Einmündung An der Talaue ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 6.40 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Opel-Fahrerin hatte die Vorfahrt missachtet und ist mit dem Pkw eines 25-jährigen Fiat-Fahrers zusammengestoßen, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro entstand. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Plüderhausen: Polizei stellt über vier Kilogramm Marihuana sicher

Im Rahmen eines anderweitigen Ermittlungsverfahrens wurde von der Kriminalpolizei die Wohnung eines 26-jährigen Tatverdächtigen durchsucht. Bei der Vollstreckung des gerichtlichen Durchsuchungsbeschlusses wurden am Dienstag in der betreffenden Wohnung über vier Kilogramm Marihuana und über 4000 Euro mutmaßliches Dealergeld sichergestellt. Der deutsche Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde er am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge einen Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

