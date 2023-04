Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei stoppte Fahrradfahrer mit über drei Promille

Hagenow (ots)

In Hagenow hat die Polizei am späten Samstagabend einen betrunkenen Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen, bei dem ein Atemalkoholwert in Höhe von 3,31 Promille festgestellt wurde. Der 38-jährige Fahrradfahrer war den Polizisten zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Gegen den Mann ist daraufhin Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden. Dem 38-Jährigen wurde zudem eine Blutprobe entnommen.

