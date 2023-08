Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Annäherungsverbot nach dem Gewaltschutzgesetz missachtet - Brand eines Altkleidercontainers - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Betrunkener leistete Widerstand und beleidigte Beamte

Nach dem Missachten eines gerichtlichen Annäherungsverbotes wurde am Dienstagabend der 36-jährige Tatverdächtige in der Straße Vorderer Weinberg von der alarmierten Polizei angetroffen. Während den ersten Feststellungen wollte sich der Tatverdächtige der anstehenden Personenkontrolle entziehen. Er musste von den Beamten daran gehindert werden, woraufhin der Mann sich zur Wehr setzte und Widerstand leistete. Zudem beleidigte er die Beamten mehrfach. Der betrunkene 36-Jährige wurde in der Folge in Polizeigewahrsam genommen. Zudem wurde gegen ihn entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Kernen im Remstal: Altkleidercontainers in Brand gesetzt

Am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr musste die örtliche Feuerwehr zum Löschen eines Altkleidercontainers in die Kirchstraße beim Sportplatz ausrücken löschten den Brand. Es entstand Sachschaden, wobei die Schadenshöhe noch nicht beziffert wurde. Verletzt wurde bei dem Brandgeschehen niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandlegung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, die die örtliche Polizeidienststelle unter Tel. 07151/41798 entgegennimmt. Für die Ermittlungen ist insbesondere von Bedeutung, welche Personen oder Fahrzeuge sich zur fraglichen Zeit in Tatortnähe aufhielten.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 09 Uhr und 17:45 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Seewiesenstraße geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Mercedes entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell