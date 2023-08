Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruchsversuch, Opferstockaufbruch, Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: Einbruchsversuch

Zwischen Freitag, 19 Uhr und Montag, 14 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher sich gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude in der Alfred-Delp-Straße zu verschaffen. Der Versuch ins Gebäudeinnere zu gelangen misslang jedoch, weshalb nur Sachschaden entstand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellenberg: Illegale Müllentsorgung

Am Montag wurde der Polizei mitgeteilt, dass zum wiederholten Mal im Bereich Bautzenhof am dortigen Waldgebiet Müll abgelagert wurde. Hinweise auf den Verursacher sind bislang nicht vorhanden und werden vom Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegengenommen.

Aalen: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 23 Uhr bis Montag, 1:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ausparken einen in der Wilhelm-Merz-Straße auf dem dortigen Schotterplatz geparkten BMW eines 29-Jährigen. Anschließend entfernte er sich ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeireviere Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Straßdorf: Opferstockaufbruch

In einer Kirche beim Pfarrer-Hieber-Platz wurde zwischen Freitag, 19 Uhr und Sonntag, 19 Uhr ein Opferstock aufgebrochen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter 07171/42454 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Randalierende Person

Die Polizei musste am Montag einen stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam nehmen. Gegen 21:30 Uhr wurden gemeldet, das der 31-jährige Mann auf einem Supermarktparkplatz In der Vorstadt versucht, gegen fahrende Autos zu treten. Er trat wohl auch gegen mindestens ein geparktes Fahrzeug. Da er der mehrmaligen Aufforderung die Örtlichkeit zu verlassen nicht nachkam, wurde er von den Beamten in Gewahrsam genommen. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell