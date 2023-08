Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Hunderte Altreifen entsorgt, Widerstand mit Beleidigungen, Opferstockaufbrüche

Aalen (ots)

Ellwangen/Neuler: Hunderte Altreifen im Wald entsorgt- Hinweise gesucht

Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt der Polizei hat Ermittlungen bezüglich illegaler Altreifenentsorgungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. An vier verschiedenen Stellen wurden im Wald von Unbekannten insgesamt rund 400 Altreifen abgeladen. Die Stellen befinden sich im Bereich eines Waldweges zwischen Hinterlengenberg und Rotenbach, an einem weiteren Waldweg zwischen Hinterlengenberg und Espachweiler, im Waldstück zwischen Schrezheim und Espachweiler sowie im Bereich des Skulpturenweges, unweit der Kläranlage von Neuler. Alle vier Fälle wurden zwischen Freitag, 4. August und Montag, 7. August bekannt. Hinweise auf die Verursacher bzw. größere Fahrzeuge, die in den genannten Bereichen mit Altreifen beladen aufgefallen sein könnten, werden unter Telefon 07961/9300 entgegengenommen.

Schwäbisch Gmünd: Nach Sachbeschädigung Widerstand geleistet

Nach einer Sachbeschädigung am Dienstagabend musste ein 60-Jähriger in Gewahrsam genommen werden. Gegen 20.30 Uhr wurde der Mann in der Weißensteienr Straße angetroffen, nachdem er dort an einem PKW die Reifen zerstochen hatte. Aufgrund der starken Alkoholisierung und zur Verhinderung weiterer Straftaten, mussten die Beamten den Mann in Gewahrsam nehmen. In dessen Verlauf zeigte sich der 60-Jährige gegenüber den Beamten aggressiv, ging auf diese los und beleidigte sie. Ihn erwarten nun neben einer Kostenrechnung auch mehrere Strafanzeigen.

Heubach: Kind aus Fenster gestürzt

Am Dienstag ist in der Adlerstraße ein Kleinkind aus einem geöffneten Fenster gestürzt und wurde hierbei schwer verletzt. Vermutlich war das zweijährige Mädchen unbemerkt gegen 20 Uhr über eine Kommode auf die Fensterbank im zweiten Stock geklettert. Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genaueren Umständen aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Opferstockaufbrüche

Unbekannte Täter brachen am Dienstag zwischen 12 Uhr und 16 Uhr einen Opferstock an einer Kirche in Schwäbisch Gmünd am Münsterplatz auf entwendeten einen geringen Geldbetrag. Ein Aufbruch eines zweiten Opferstocks misslang. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. In Bettringen wurden ebenfalls im Verlauf des Wochenendes an einer Kirche in der Kirchgasse ein Opferstock aufgebrochen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd/ Kleindeinbach: Unfall beim Abbiegen

Als am Dienstag ein 35-Jähriger mit seinem Nissan auf der K3268 von Großdeinbach nach Schwäbisch Gmünd nach links in Richtung Kleindeinbach abbiegen wollte, erkannte dies eine nachfolgende 24-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Audi auf. Durch den Aufprall wurde der 35-Jährige sowie die 24-Jährige und deren drei Mitfahrerinnen leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entsandt ein Totalschaden in Gesamthöhe von rund 20.000 Euro.

