Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall, Unfallfluchten und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Blaufelden: Fehler beim Abbiegen

Am Dienstag gegen 14:15 Uhr wollte ein 24-jähriger Daimler-Fahrer von der Gammesfelder Straße in die Brettheimer Straße abbiegen. Dabei verstieß er offenbar gegen das Rechtsfahrgebot, weshalb es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Daimler Sprinter eines 51-Jährigen kam. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 8:00 Uhr und 18:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren einen am Bahnhof Schwäbisch Hall geparkten PKW der Marke VW. An dem VW entstand dadurch ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 0791 400-0.

Ilshofen: Unfallflucht

Zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr am Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße Siedlung einen hier stehenden Stabmattenzaun. Dabei entstand an dem Zaun rund 1.500 Euro Schaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Mainhardt-Ammertsweiler: Auto beschädigt

Zwischen 19:30 Uhr und 21:35 Uhr am Dienstagabend schlug ein Unbekannter die Heckscheibe eines am Sportplatz Ammertsweiler geparkten VW ein. An dem PKW entstand dadurch ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei Mainhardt bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07903 940016.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell