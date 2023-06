Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Friedhöfe im Visier

Landkreis St. Wendel (ots)

Die Polizei in St. Wendel musste in jüngster Vergangenheit vermehrt Diebstahlsdelikte in der Zeit vom 07.06. bis zum 10.06. auf Friedhöfen im Landkreis St. Wendel feststellen. So entwendeten unbekannte Täter Blumenschmuck von drei Gräbern auf dem Friedhof in Dörrenbach. Des Weiteren wurde Bronzeschmuck in Form einer Madonna-Statue auf dem Friedhof in Alsweiler entwendet und auch in Sotzweiler eine Marien-Statur gestohlen, die gewaltsam vom Sockel gerissen wurde. Neben den entstandenen Schadenswerten ist es insbesondere die Pietätlosigkeit der Täter, die die Geschädigten und auch Einsatzkräfte immer verständnislos zurücklässt. Sollten Zeugen Beobachtungen hinsichtlich ungewohnter Vorgänge auf Friedhöfen machen oder bereits gemacht haben, teilen Sie dies bitte der Polizei in St. Wendel unter 06851/8980 mit.

