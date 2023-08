Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Unfälle, Einbruch und Feuerwehreinsatz

Crailsheim: Einbruch in Firmengebäude

Gegen 1:00 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Firmengebäude in der Sulzbrunnenstraße. Ins Gebäude gelangte der Einbrecher durch Einschlagen eines Glaselements. An dem Gebäude entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Gerabronn: Unfallflucht

Zwischen 13:00 Uhr und 22:30 Uhr am Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Rothenburger Straße geparkten Mercedes Benz-PKW. Dabei entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro an dem Auto. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise zum Unfallverursacher unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz

Fünf Feuerwehrfahrzeuge und 24 Wehrleute waren am Mittwoch gegen 17:45 Uhr im Germanweg im Einsatz, nachdem hier über die integrierte Leitstelle ein Brand gemeldet wurde. Offenbar hatte hier eine Anwohnerin versucht in ihrem Kamin ein Feuer zu machen. Aufgrund fehlender Thermik zog der Rauch jedoch nicht ab, sondern blieb in der Wohnung. Sachschaden entstand nicht.

Obersontheim: Unfall an Kreuzung

Gegen 12:00 Uhr am Mittwoch befuhr ein 69-Jähriger mit seinem Mitsubishi-PKW den Gemeindeverbindungsweg von Engelhofen in Richtung Sulzbach am Kocher. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 37-jährigen Ford-Fahrerin, welche von Winzenweiler in Richtung Jörgenhausen unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es daher zu Kollision. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

Braunsbach: Mangelnde Ladungssicherung - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war am Mittwoch gegen 14:00 Uhr auf der Bundesautobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs. Offenbar in Folge mangelnder Ladungssicherung verlor der unbekannte Fahrzeuglenker auf Höhe des Kochertalparkplatzes einen unbekannten Gegenstand, welcher dann in die Windschutzscheibe eines BMW eines 36-Jährigen ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Der Verkehrsdienst Kirchberg an der Jagst bittet um Hinweise auf das Fahrzeug, welches die Ladung verloren hat und nimmt diese unter Telefon 07904 9426-0 entgegen.

