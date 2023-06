Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Soest (ots)

Am Freitag. 02.06,. gegen 12:20 Uhr beobachtete der Ladendetektiv des REWE-Marktes in der Jakobistraße in Soest eine männliche Person beim Einstecken von 24 Miniaturflaschen Kräuterlikör der Marke Jägermeister. Nachdem die Person weitere Waren an der Kasse bezahlt hatte, wurde er vom Ladendetektiv auf die in seiner Jackentasche befindliche unbezahlte Ware angesprochen. Die Person zückte unmittelbar ein Messer und deutete Stichbewegungen in Richtung des Detektivs an und hielt ihn somit davon ab, sich ihm zu nähern. Danach flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- südeuropäisches Äußeres - ca. 20 - 35 Jahre alt - schlanke Statur - dunkle schulterlange wellige Haare - dunkler Dreitagebart - schwarze Jacke - grauer Kapuzenpullover.

Zeugen, die Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter 02921/91000 zu melden. (mj)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell