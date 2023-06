Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raub in der Innenstadt

Soest (ots)

In der Nacht von Samstag, 03.06., auf Sonntag, 04.06., war ein 51-jähriger Besucher der Stadt Soest von einer Gaststätte aus fußläufig in der Innenstadt von Soest unterwegs und navigierte mit seinem in der Hand befindlichen Mobiltelefon den ihm unbekannten Weg zu seinem Hotel, als ihm mindestens zwei männliche Personen mit südländischem Erscheinungsbild entgegen kamen. Als die Personengruppe in seiner Höhe angekommen waren, bekam der 51-jährige unvermittelt einen Sprühstoß Pfefferspray ins Gesicht und das Mobiltelefon wurde ihm aus der Hand gerissen und entwendet. Anschließend seien die Täter zu Fuß geflüchtet. Aufgrund der Ortsunkenntnis des Geschädigten konnte er den Tatort nicht exakt benennen. Aus seinen Beschreibungen vermutet die Polizei, dass die Tat sich in der Paulistraße ereignet hat. Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt die Polizei unter 02921/91000 entgegen. (mj)

