Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw übersehen

Ense-Bremen (ots)

Beim Abbiegen mit einem Mercedes-Vito aus der Willi-Eickenbusch-Straße in Ense-Bremen am Freitag, 02.06., 13:40 Uhr, hat ein 55-jähriger aus Ense eine mit ihrem Pkw auf der vorfahrtberechtigten Werler Straße fahrende Verkehrsteilnehmerin, die ebenfalls in Ense wohnt, übersehen. Laut Angaben des Unfallverursachers habe er nur das Handzeichen eines Busfahrers wahrgenommen, der ihm deutete, vor dessen Einbiegen mit einem Gelenkbus in die Willi-Eickenbusch-Straße aus dieser herauszufahren. Dabei übersah der Verursacher dann leider den von links kommenden Pkw der 27-jährigen, woraufhin es im Frontbereich beider Fahrzeuge zum Zusammenstoß kam. Die junge Frau musste vor Ort vom Rettungsdienst aufgrund einer erlittenen Verletzung versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf insgesamt 16.000, - Euro. (mj)

