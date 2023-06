Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kollision mit Mauer

Werl (ots)

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen könnte eine nicht angepasste Geschwindigkeit ursächlich für den Verkehrsunfall eines 18-jährigen Werlers am Freitag, 02.06., gegen 13:50 Uhr gewesen sein. Der junge Mann befand sich mit seinem Pkw Honda auf der Antoniusstraße aus Richtung Budberg kommen in Richtung Sönnern, als im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve das Fahrzeugheck ausbrach und das Fahrzeug in Drehbewegung geriet. Die Fahrt endete dann mit der Beifahrerseite des Fahrzeugs in einer Grundstücksmauer, von wo aus der Pkw noch in einen geparkten Pkw rutschte. Der junge Fahrer hatte Glück, denn er wurde nur leicht verletzt. Er wurde zur Untersuchung dem örtlichen Krankenhaus zugeführt. An beiden Pkw sowie der Mauer entstand Sachschaden. (mj)

