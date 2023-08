Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand eines Müllcontainer - Streitigkeiten in einer Gemeinschaftsunterkunft - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Sulzbach an der Murr: Straßenarbeiter bei Unfall schwer verletzt

In der Haydenstraße ereignete sich am Mittwochabend ein Unfall, bei dem ein Straßenarbeiter schwere Verletzungen davontrug. Ein 27-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw rangierte bei einer dortigen Baustelle und übersah beim Rückwärtsfahren einen Kollegen, der dort am Straßenrand mit einer Asphaltschneidemaschine arbeitete. Es wurde dabei das Bein des 46-jährigen Arbeiters zwischen Maschine und Lkw eingeklemmt. Der Verletzte wurde umgehend vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

Fellbach: Feuerwehreinsatz

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in den Erbachwiesen kam es am Mittwoch gegen 17 Uhr zu einem Brand. Vermutlich durch eine Selbstentzündung fing das Stroh in einem Silo Feuer. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 22 Mann im Löscheinsatz waren, entleerte zum Ablöschen den Großbehälter. Der Schaden blieb letztlich gering. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Kernen im Remstal: Containerbrand

Ein Container mit Restmüll brannte am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr, wobei auch nahestehende Bäume Schaden nahmen. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte den Brand im Gaiernweg, bei dem niemand verletzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und bittet diesbezüglich um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07151/41798 entgegengenommen werden.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 15 Uhr und 16 Uhr einen in der Jahnstraße geparkten Hyundai und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Winnenden: Widerstand gegen Polizeibeamte nach körperlicher Auseinandersetzung

Am Mittwochabend gegen 22:40 Uhr wurde der Winnender Polizei mitgeteilt, dass es bei einem Unterkunftsgebäude in der Albertviller Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen ist. Ein 29-jähriger Mann soll einem 28-jährigen Mann ins Gesicht geschlagen haben. Beim Eintreffen der Polizei versuchte der 29-Jährige zunächst zu flüchten, konnte aber wenig später durch die Beamten festgenommen werden. Er wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen aufs Polizeirevier gebracht. Dort ging er einen Beamten an, leistete Widerstand und beschädigte mehrere Einrichtungsgegenstände. Die Polizisten konnten den aggressiven Mann zu Boden und anschließend in Gewahrsam nehmen. Ein Beamter wurde durch die Widerstandshandlungen leicht verletzt. Gegen den 29-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

