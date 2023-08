Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnhausbrand in der Innenstadt

Aalen (ots)

Winnenden: Wohnhausbrand in der Innenstadt

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 05:30 Uhr kam es in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Marktstraße zu einem Brand. In einer dortigen Wohnung brach ein Feuer aus und griff auf das Gebäude über. Die Flammen schlugen auch auf ein benachbartes Wohnhaus über, sodass der dortige Dachstuhl in Brand geriet. Die Feuerwehr war mit 16 Fahrzeugen und 120 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Durch das Feuer wurden zwei Personen leicht verletzt. Eine Person erlitt schwere Brandverletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 1 000 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

