POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch bei Verkehrswacht/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Mit einem Computer und einer Kabeltrommel geflüchtet sind Kriminelle nach einem Einbruch in die Räume der Ortsverkehrswacht in der Mainzer Straße. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 22. Juli und Dienstagmittag (01.08.). Nachdem sie zunächst gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude eindrangen, ließen die Unbekannten die Gegenstände mitgehen und beschädigten zudem ein Zelt. Der insgesamt bei der Tat entstandene Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf fast 2000 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

