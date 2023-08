Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Vandalen beschmieren Kindergarten

Zeugen gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Auf nahezu die gesamte Außenfassade eines Naturkindergartens in der Franz-Schubert-Straße hatten es mit Sprühdosen ausgerüstete Vandalen am vergangenen Wochenende abgesehen. Zwischen 13.00 Uhr am Freitag (28.7.) und 7.00 Uhr am Montag (31.7.) näherten sich Unbekannte dem Gelände und beschmierten sämtliche Fenster, Fensterbänke, Türen sowie den aus Holz bestehenden Bauwagen und das Toilettenhäuschen des Naturkindergartens. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06144 9666-0 bei der Polizei in Bischofsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell