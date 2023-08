POL-DA: Kelsterbach: Polizei fahndet nach Airbag-Dieben

Weiterstadt (ots) - Am Sonntag (30.7.), gegen 17:45 Uhr, befuhr eine 21-jährige Autofahrerin die Heinrich-Rühl-Straße, als sie an der Kreuzung zur Arheilger Straße mit einem von links kommenden Mädchen auf ihrem Fahrrad zusammenstieß. Die Autofahrerin versuchte anschließend zwar Kontakt mit dem Mädchen aufzunehmen, dieses fuhr jedoch ohne zu antworten sofort weiter. An dem Auto entstand Sachschaden. Das Mädchen ...

