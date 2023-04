LPI-G: Mitsubishi im Visier von Dieben

Gera (ots) - Gera: In der Zeit von Dienstag (11.04.2023) zu Mittwoch (12.04.2023) verschafften sich unbekannte Einbrecher widerrechtlich Zugang zu einem Kosmetikstudio in der Schleizer Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Letzten Endes stahlen die Täter u.a. aufgefundenes Bargeld sowie einen Kaffeevollautomaten und entkamen unerkannt. Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Tatgeschehen bzw. ...

mehr