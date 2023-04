LPI-G: Unfall in Gagarinstraße

Gera (ots) - Pölzig: Polizeibeamte stellten am gestrigen Tag (12.04.2023) fest, dass sich unbekannte Täter an einem Buswartehäuschen in der Hauptstraße verewigten. Die Unbekannten brachten hier mit Edding sowie einem Feuerzeug zwei Hakenkreuze an die verputzte Wand des Häuschens an und verursachten so Sachschaden. Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise zu den Tätern unter der Tel. ...

