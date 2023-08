Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Eigentumsdelikte und Unfälle

Aalen (ots)

Langenburg-Bächlingen: Diebstahl von Baustelle

Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Mittwoch, 15:15 Uhr und Donnerstag, 6:00 Uhr einen zwischen der L 1025 und der Jagst am Jagstufer in unmittelbar Nähe der Zufahrt zur Herrenmühle abgelegten Anbauverdichter samt Hydraulikeinheit. Das knapp 300 Kilogramm schwere Baugerät muss mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehreren tausend Euro.

Die Polizei Blaufelden nimmt Hinweise auf die Langfinger unter Telefon 07953 925010 entgegen.

Frankenhardt: Diebstahl von Baggerschaufeln

In der Nacht von Mittwoch, dem 09.08.2023 auf Donnerstag, dem 10.08.2023 entwendeten Unbekannte von einer Baustelle in der Straße Niederbach zwei Baggerschaufeln im Wert von insgesamt rund 1.200 Euro. Das Diebesgut muss mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Fahrraddiebstahl

Zwischen Mittwoch, 22:30 Uhr und Donnerstag, 10:00 Uhr entwendete ein Unbekannter ein am Schweinemarktplatz abgestelltes und abgeschlossenes rotes Mountainbike der Marke Bulls. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Unfall beim Überholen

Am Donnerstag kurz nach 10:00 Uhr wollte eine 20 Jahre alte BMW-Fahrerin einen vorausfahrenden LKW auf dem Alten Postweg überholen. Dabei achtete sie beim Ausscheren offenbar nicht auf den rückwärtigen Verkehr. Es kam seitlichen Zusammenstoß mit einem bereits linke neben dem BMW fahrenden Daimler-Benz-PKW eines 33-Jährigen. Dabei entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Gaildorf: Unfall an Einmündung

Gegen 15:00 Uhr am Donnerstag wollte ein 64-Jähriger mit seinem Volvo-LKW von der Seestraße kommend in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. An der Einmündung zur Bahnhofstraße hielt er zunächst an. Beim Anfahren kollidierte der Volvo-LKW dann seitlich mit einem VW IdD3 eines 52-Jährigen, welcher auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell