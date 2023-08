Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrand - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal: Fahrzeugbrand

In der Pommerstraße brannte am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr ein geparkter Pkw VW Golf. Das Fahrzeug hatte im Frontbereich Feuer gefangen und musste von der alarmierten Feuerwehr, die mit 16 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort waren, gelöscht werden. Der Pkw wurde durch das Feuer total beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und prüft, ob ob der VW Golf, der zuvor nicht benutzt worden war, vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen. Insbesondere Anwohner oder Passanten, denen am Nachmittag im Bereich der Pommerstraße Verdächtiges aufgefallen ist, das in Zusammenhang mit dem Brandgeschehens stehen könnte, sollten sich bitte mit der örtlichen Polizei in Verbindung setzen.

Fellbach: Unfall beim Spurwechsel

Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 19 Uhr die Eberhardstaße und bog auf die Schorndorfer Straße in Richtung B 14 ein. Danach wechselte er die Fahrspur und übersah den neben ihm fahrenden Pkw Ford S-Max und stieß mit diesem zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell