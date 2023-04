Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auffälliges Verhalten führt zu "Verfolgungsjagd"

Venningen (ots)

Am 01.04.23 wurden Mitarbeiter des Ordnungsamtes Edenkoben gegen 12:55 Uhr auf eine zunächst gewöhnliche Situation in Venningen aufmerksam. In der Altdorfer Straße war ein PKW samt Wohnanhänger wegen einer Reifenpanne "liegengeblieben". Ungewöhnlich jedoch war das Verhalten der Fahrzeuginsassen, als die Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Polizei zur Absicherung der Gefahrenstelle hinzuziehen wollten. Nachdrücklich wurde "keine Polizei - keine Probleme!" gefordert. Anschließend habe man den Reifen "in Windeseile" gewechselt und sei in Richtung Altdorf davongefahren. Die zuvor verständigten Beamten der Polizeiinspektion Edenkoben nahmen mit einer zusätzlichen Streife der PI Landau die Verfolgung des Anhängergespanns sowie eines weiteren beteiligten Fahrzeuges auf. Schließlich konnten die Flüchtenden im Bereich von Hahnhofen gestellt und jeweils einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Grund des vorherigen Verhaltens wurde schnell klar. Der besagte Wohnanhänger wurde bereits seit geraumer Zeit ohne jeglichen Versicherungsschutz geführt und deshalb polizeilich gesucht. Da der Fahrer die nun untersagte Weiterfahrt partout nicht einsehen wollte, wurde das Fahrzeugkennzeichen präventiv sichergestellt. Den 50-Jährigen aus Rouen (Frankreich) erwartet zudem ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

