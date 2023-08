Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisierter Autofahrer verursachte Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Altenburg. Ein 19-Jähriger sieht sich nun mit einem Ermittlungsverfahren konfrontiert. Hierzu kam es, als er am Samstag (12.08.23) gegen 06:00 Uhr mit seinem Audi von der Mockziger Straße in Modelwitz abkam. Er prallte anschließend mit seinem Fahrzeug gegen eine Garage, wobei ein in der Garage geparkter Pkw ebenfalls beschädigt wurde. Während der Unfallaufnahme stellte sich zügig heraus, dass der leichtverletzte 19-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde bei ihm realisiert, seinen Führerschein konnte er abgeben. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. (TM)

