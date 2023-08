Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Kellereinbrüche

Gera (ots)

Gera. Gleich drei Kellerabteile in der Gartenstraße gerieten in das Visier von Einbrechern. Die Täter öffneten diese gewaltsam zwischen dem 09.08.2023 und dem 12.08.2023 und entwendeten ein E-Bike sowie mehrere Flaschen Wein. Mit ihrer Beute ergriffen sie die Flucht, zurück blieb Sachschaden. Im gleichen Zeitraum drangen Unbekannte in einen Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Kopernikusstraße ein. Dort entwendeten sie zwei Fahrräder und verursachten ebenso Sachschaden. Die Geraer Polizei (0365/ 829-0) hat Ermittlungen zu beiden Fällen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen (Bezugsnummer: 0209694/2023 und 0210234/2023). (TM)

