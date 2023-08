LPI-G: Verkehrsunfall mit mehreren leicht- und schwerverletzten Personen

Landespolizeiinspektion Gera

Gera. Neben Polizei und Feuerwehr war auch der Rettungsdienst am Sonntag, den 13.08.2023, gegen 10:30 Uhr gefordert. An der Kreuzung Straße des Bergmanns, Stadtring-Süd-Ost übersah eine 37-jährige Fahrerin eines mit drei weiteren Personen (39w, 2x 5m) besetzten Renault einen vorfahrtsberechtigten Skoda. In diesem saßen 2 Personen (69m, 70w). In Folge der Kollision wurde eines der Fahrzeuge gegen einen in der Ronneburger Straße haltenden VW geschleudert. Eine der fünf Insassen (33w, 37m, 5w, 55w, 56m) erlitt hierbei leichte Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden insgesamt sieben Verletzte, vier davon schwer, bilanziert. Zur ärztlichen Versorgung und dem Transport in Krankenhäuser kamen auch zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Kreuzung war für 1 ½ Stunden voll gesperrt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zur Unfallursache ermittelt die Geraer Polizei. (TM)

