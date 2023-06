Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Korrekturmeldung zu Verkehrsunfall mit Personenschaden sorgt für Vollsperrung der Autobahn A 7

Osthessen (ots)

Korrekturmeldung:

Bei dem Alter des Unfallverursachers ist uns versehentlich ein Irrtum unterlaufen. Es handelt sich um einen 37-jährigen Mann aus Minden.

Wir bitten dies, in Ihrer Berichterstattung zu korrigieren. Vielen Dank.

Ursprungsmeldung:

Verkehrsunfall mit Personenschaden sorgt für Vollsperrung der Autobahn A 7

Osthessen - Am Freitag (16.06.), gegen 02:45 Uhr, kam es auf der A 7 in Richtung Kassel, zwischen der Anschlussstelle Hünfeld/Schlitz und der Anschlussstelle Niederaula, im dortigen einspurigen Baustellenbereich, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 38-Jähriger aus Minden mit seinem Sattelzug die A 7 aus Fulda kommend in Fahrtrichtung Kassel. Aus bisher ungeklärter Ursache schätzte er vermutlich den aufgrund einer Baustelle einspurigen Fahrbahnverlauf falsch ein und kollidierte über eine Strecke von circa 100 m mit der rechten Fahrzeugseite mit der dort befindlichen Betongleitwand und kam im Anschluss auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der 47-jährige Unfallverursacher wurde im Verlauf des Unfallgeschehens am Rücken verletzt und wurde per Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg und einem Rettungswagen, war die Autobahnmeisterei Fulda zur Absicherung der Unfallstelle und Erhaltung der Baustellensicherung im Einsatz.

Im Verlauf der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Leider wurden die Anfahrt und Arbeiten der Einsatz- und Rettungskräfte durch mehrere Verkehrsteilnehmer erschwert, welche die Rettungsgasse nicht wie vorgeschrieben bildeten.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

Gefertigt: Autobahnpolizei Petersberg, Leipold, POK

