Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Lkw brennt auf BAB 5 - Keine Personen verletzt

Am Donnerstag, 15. Juni 2023, gegen 16.00 Uhr, geriet ein Lkw auf der BAB 5, Frankfurt in Richtung Kassel, zwischen dem Parkplatz Krachgarten und der Anschlusstelle Alsfeld/West, in Brand. Der polnische Fahrzeugführer konnte unverletzt sein Gespann verlassen und die Rettungskräfte verständigen. Bei deren Eintreffen stand der Sattelzug aber schon in Vollbrand. Die BAB ist derzeit ab der AS Homberg/Ohm in Fahrtrichtung Kassel voll gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. Wie lange die Bergungsmaßnahmen andauern, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Angaben über die Höhe des Sachschadens sind derzeit nicht möglich. Zur Brandbekämpfung eingesetzt war die Feuerwehr aus Alsfeld.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird ein technischer Defekt als Brandursache angenommen.

Gefertigt: PHK Norman Neumann, Polizeipräsidium Osthessen, Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

