POL-OH: Update zu: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B27 - 17-jähriger Mitfahrer verstirbt noch an Unfallstelle

Fulda (ots) - Projektstart "Mein Körper gehört mir" am 19.06. in Fulda: Einladung an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien Fulda. Projektstart "Mein Körper gehört mir" in Fulda: Ein 3-teiliges interaktives Präventionsprogramm für Kinder der 3. und 4. Klasse über die Grenzen, die niemand überschreiten ...

mehr