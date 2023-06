Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall

Fulda. Ein 11-jähriger Junge aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (13.06.) leicht verletzt. Er wollte gegen 17.40 Uhr mit seinem Tretroller die Fußgängerfurt in Höhe der Leipziger Straße 186 überqueren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem BMW einer 54-jährigen Frau, welche die Leipziger Straße aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Lehnerz befuhr. Der 11-Jährige kam zu Fall und verletzte sich hierbei leicht am rechten Arm. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfälle

Ronshausen. Am Dienstag (13.06.), gegen 19.30 Uhr, befuhr eine VW-Bora Fahrerin aus Ronshausen die Kasseler Straße und wollte an der Kreuzung zum Kirchweg in diesen nach links einbiegen. Hier kam es zu Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer VW-Polo Fahrerin aus Heringen, welche auf der Eisenacher Straße in Richtung Kasseler Straße fuhr. Da Betriebsstoffe an der Unfalstelle austraten, musste die L3251 von der Feuerwehr gereinigt werden. Hierzu wurde die Straße voll gesperrt. Der Bora musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Verkehrsunfall beim Rangieren

Neuenstein. Am Samstag (10.06.), um 3.20 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Fahrer aus Fulda mit seinem Sprinter die Straße "Lingenfeld" von Neuenstein kommend in Richtung GLS-Germany-Straße. Ein 38-jähriger Fahrer aus Rumänien parkte seinen Lkw mit Anhänger zunächst am linken Fahrbahnrand entgegen der Fahrtrichtung und wollte dann rangieren, um auf das GLS-Gelände zu fahren. Dabei übersah der Lkw-Fahrer den von hinten kommenden Sprinter-Fahrer. Der Lkw-Fahrer schlug nach rechts ein und stieß mit dem Sprinter zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell