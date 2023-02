Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei sucht Zeugen - Einbrüche in Ehmen und Heiligendorf

Wolfsburg (ots)

38442 Wolfsburg, OT Ehmen, Waldweg

38444 Wolfsburg, OT Heiligendorf, Harbigring Sa. 18.02.2023, 14.40 Uhr bis 18.10 Uhr (Ehmen), 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr (Heiligendorf)

Am Samstagnachmittag ereigneten sich zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Wolfsburger Ortsteilen.

In Ehmen, im Waldweg, gelangten bisher unbekannte Täter in der Zeit von 14.40 Uhr bis 18.10 Uhr, auf ein Grundstück eines Einfamilienhauses. Hier verschafften sie sich gewaltsam über eine Terrassentür Zugang zum Objekt und durchsuchten mehrere Räume.

Zur genannten Zeit kehrte der Eigentümer zurück und bemerkte noch eine Person, die über die Rückseite des Gebäudes verschwand. Er verständigte sofort die Polizei.

Eine Fahndung nach dem Flüchtigen mit mehreren Streifenwagen verlief jedoch ohne Erfolg.

Nach dem gleichen Muster ereignete sich eine weitere Tat im Harbigring im Ortsteil Heiligendorf.

Auch hier drangen der oder die Täter gewaltsam über eine Terrassentür in das Haus ein und durchsuchten Räume, Schränke und Kommoden nach Beute.

Der Einbruch wurde von den Besitzern um 20.00 Uhr bemerkt. Sie hatten das Haus ebenfalls am Nachmittag gegen 14.00 Uhr verlassen.

Zum Diebesgut können nach derzeitigem Stand der Ermittlungen noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Wolfsburg bittet Zeugen, denen verdächtige Personen in Ehmen oder Heiligendorf im genannten Zeitraum aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 05361-46460 oder per E-Mail an pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell