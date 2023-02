POL-WOB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - VW Passat-Fahrer mit 1,92 Promille

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Hattorf, Heinenkamp II, Wolfsacker 16.02.2023, 22.00 Uhr - 17.02.2023, 07.00 Uhr Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in die Räumlichkeiten von drei Firmen eingebrochen. Was sie dabei alles erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Alle drei Firmen sind in einem Bürogebäude in der Straße Wolfsacker ...

