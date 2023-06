Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung im Zug von Dresden nach Leipzig

Dresden / Riesa (ots)

Am Montag, den 05.06.2023 kam es im RE50 von Dresden in Richtung Leipzig zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 64-jährigen Deutschen. Die Tathandlung erfolgte im Zeitraum zwischen 18:40 Uhr bis 19:05 Uhr, im Bereich zwischen dem Bahnhof Glaubitz bis zum Halt des Zuges am Bahnhof Riesa.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es durch den Tatverdächtigen zu weiteren sexuellen Belästigungen gegenüber weiteren weiblichen Reisenden gekommen sein könnte. Zudem hatten weitere Reisende die Situation beobachtet.

Die Bundespolizei Dresden hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tathandlung geben können.

Wer die Tathandlungen als Zeuge beobachtet hat oder durch den Tatverdächtigen belästigt wurde, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei Dresden unter der Rufnummer (0351) 81 50 20 zu melden!

